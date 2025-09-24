Giustizia accoglienza zero armi il messaggio dai ragazzi di Gragnano per la Palestina

«Siamo l'unico Comune piacentino che ha un "Giardino dei Giusti" per ricordare chi salvò, a rischio della propria vita, gli ebrei oppressi e perseguitati. Manifestando per la pace in Palestina e denunciando le atrocità che si stanno perpetrando sul popolo palestinese, non ci possono accusare di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Detenuti senza domicilio, strutture di accoglienza per le misure alternative di Francesco Machina Grifeo Il Sole 24 Ore, 17 settembre 2025 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dm Giustizia 24 luglio 2025, n. 128 che crea un elenco delle strutture disponibili ed i re

#Lampedusa "Gesti dell'accoglienza" candidata patrimonio Unesco - #LeoneXIV: "baluardo di umanità" https://vaticannews.va/it/papa/news/2025-09/videomessaggio-papa-leone-lampedusa-gesti-accoglienza.html… "Non c'è giustizia senza compassione, no

Giustizia, accoglienza, zero armi, il messaggio dai ragazzi di Gragnano per la Palestina; Sciopero a sostegno di Gaza, lo striscione fuori dalla scuola monticellese; Un girotondo di bambini per una pace duratura: a Gragnano la manifestazione per Gaza fotogallery.

Sciopero a sostegno di Gaza, lo striscione fuori dalla scuola monticellese - Il cartellone, probabilmente apposto dal personale docente, recita: «Giustizia, Accoglienza, Zero Armi per restare umani» ... Lo riporta laprovinciacr.it

Addio alle armi, l’altra Cernobbio - Un appuntamento di idee e proposte contro il riarmo e le guerre, per la pace, la giustizia sociale e un’economia di diritti Oltre 50 relatori e più di 200 rappresentanti delle organizzazioni della ... Da vita.it