Giustizia accoglienza zero armi il messaggio dai ragazzi di Gragnano per la Palestina

Ilpiacenza.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Siamo l'unico Comune piacentino che ha un "Giardino dei Giusti" per ricordare chi salvò, a rischio della propria vita, gli ebrei oppressi e perseguitati. Manifestando per la pace in Palestina e denunciando le atrocità che si stanno perpetrando sul popolo palestinese, non ci possono accusare di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: giustizia - accoglienza

Giustizia, accoglienza, zero armi, il messaggio dai ragazzi di Gragnano per la Palestina; Sciopero a sostegno di Gaza, lo striscione fuori dalla scuola monticellese; Un girotondo di bambini per una pace duratura: a Gragnano la manifestazione per Gaza fotogallery.

giustizia accoglienza zero armiSciopero a sostegno di Gaza, lo striscione fuori dalla scuola monticellese - Il cartellone, probabilmente apposto dal personale docente, recita: «Giustizia, Accoglienza, Zero Armi per restare umani» ... Lo riporta laprovinciacr.it

Addio alle armi, l’altra Cernobbio - Un appuntamento di idee e proposte contro il riarmo e le guerre, per la pace, la giustizia sociale e un’economia di diritti Oltre 50 relatori e più di 200 rappresentanti delle organizzazioni della ... Da vita.it

Cerca Video su questo argomento: Giustizia Accoglienza Zero Armi