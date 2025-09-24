Giusti lancia l’appello alla città | Prato è l’ora del coraggio Partecipazione al primo posto

Partecipazione. Questa la parola d’ordine che il presidente di Confartigianato Imprese Prato, Luca Giusti (foto), mette in campo davanti a uno scenario estremamente travagliato che Prato sta vivendo attualmente. Ma partecipazione in che senso, presidente? "Intendo la necessità, oggi più che mai, di non restare spettatori. A Prato percepisco un rischio concreto di frattura tra la politica e la realtà sociale ed economica. Come associazione abbiamo il dovere di contribuire al dibattito, di sederci ai tavoli con istituzioni e altri attori del distretto, senza presunzione ma con la consapevolezza che la nostra responsabilità oggi è più grande che in passato". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

