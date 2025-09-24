Giulianova affamato Fossombrone avvisato

Il Fossombrone, rinfrancato dai primi tre punti conquistati a Macerata nella trasferta domenicale, sfida oggi il Giulianova, alle ore 15 allo stadio Marcello Bonci. Gli abruzzesi sono tornati in Serie D dopo quattro anni di Eccellenza, conclusi da protagonisti con solo tre sconfitte nell’ultimo campionato. Confermata la guida tecnica di Roberto Cappellacci, che potrà contare su alcuni dei protagonisti della scorsa stagione. La società ha piazzato colpi di spessore come lo slovacco Nikolas Špalek, ex Serie A e B, e diversi under provenienti da settori giovanili professionistici. Nonostante un mercato estivo incoraggiante, i giallorossi hanno faticato a decollare in questo avvio di stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Giulianova affamato, Fossombrone avvisato

In questa notizia si parla di: giulianova - affamato

Giulianova hungry, Fossombrone warned.

Giulianova affamato, Fossombrone avvisato - Serie D: oggi alle 15 allo stadio "Bonci" è ancora campionato con i metaurensi in cerca di conferme e gli abruzzesi di riscatto ... Secondo msn.com

Fossombrone, cambio di rotta. Si valutano tre nuovi innesti. Ecco chi sono i noni "caldi" - FOSSOMBRONE Che ci fosse qualche scommessa di troppo nel Fossombrone edizione 2025/26, specialmente in rapporto alle certezze venute meno nel corso dell’estate, lo si era capito. Da corriereadriatico.it