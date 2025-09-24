Giulia Salemi spiega perché non mostra il figlio Kian | In questo momento facciamo molta attenzione

Fanpage.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giulia Salemi spiega in un'intervista perché ha scelto, di comune accordo con il compagno Pierpaolo Petrelli, di non mostrare sui social suo figlio Kian. Le parole dell'influencer e conduttrice: "Racconto qualcosa sporadicamente, sono molto protettiva". 🔗 Leggi su Fanpage.it

