Giulia Salemi parole al miele per Amadeus | ' ' Mi sta insegnando molto' '

Giulia Salemi commenta il suo ruolo di co-conduttrice a The Cage al fianco di Amadeus, spendendo parole bellissime per il presentatore. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Giulia Salemi, parole al miele per Amadeus: ''Mi sta insegnando molto''

In questa notizia si parla di: giulia - salemi

Giulia Salemi sorprende Pierpaolo Pretelli: reunion fa il boom tra varie reazioni

Pierpaolo Pretelli termina l’avventura all’Isola dei Famosi, la madre di Giulia Salemi: “Ora riunisci la famiglia”

Giulia Salemi e Kian aspettano Pierpaolo a casa: ecco come

Giulia Salemi (@GiuliaSalemi93) on X - X Vai su X

Velvet Mag. . La dura presa di posizione di Giulia Salemi, che sbotta in chat contro chi le chiede in continuazione di mostrare il fidanzato Pierpaolo Pretelli, come se volesse nascondere una crisi. #giuliasalemi #pierpaolopretelli #haters - facebook.com Vai su Facebook

Giulia Salemi, parole al miele per Amadeus: ''Mi sta insegnando molto''; Paola Barale, la stoccata a Signorini e l’assist (al miele) per Belen Rodriguez: “Poco valorizzata”; Giulia Salemi in lacrime a Verissimo: il grande annuncio su Pretelli.

Giulia Salemi, parole al miele per Amadeus: ''Mi sta insegnando molto'' - conduttrice a The Cage al fianco di Amadeus, spendendo parole bellissime per il presentatore. Secondo comingsoon.it

Giulia Salemi, lacrime per partenza del fidanzato Pierpaolo Pretelli all’Isola/ Web: “Reazione esagerata” - Sta per ritornare L’Isola dei Famosi e quest’anno ci sarà un inviato d’eccezione, Pierpaolo Pretelli che insieme a Simona Ventura e alla conduttrice Veronica Gentili formeranno la nuova squadra ... Segnala ilsussidiario.net