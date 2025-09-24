Giugliano azienda di buste di plastica lavorava di notte nonostante i divieti | sequestrato capannone
Settimana intensa di controlli per la Polizia Municipale di Giugliano nell’ambito del progetto ministeriale “Terra dei Fuochi”, coordinato dalla Prefettura di Napoli e dall’Incaricato per la Terra dei Fuochi. In una prima operazione, gli agenti della Locale – coordinati dal Comandante . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
In questa notizia si parla di: giugliano - azienda
Un vasto incendio è divampato nella zona ASI di Giugliano in Campania, al confine con il comune di Qualiano. Ad esplodere è stato uno stabilimento dell’azienda specializzata nella produzione di prodotti chimici GRS Chemical Technologies. - facebook.com Vai su Facebook
Giugliano, via Madonna del Pantano allagata, studenti nel fiume d'acqua con buste ai piedi; Giugliano, stretta sulla differenziata: «Alla terza multa scatta la chiusura del locale»; Giugliano, azienda di buste di plastica lavorava di notte nonostante i divieti: sequestrato capannone.
Giugliano, buste di plastica ai piedi tra pantano, fango e buche: a scuola si arriva solo così - Due sorelle, entrambe studentesse alle superiori «Giovanni Falcone» di Giugliano. Scrive ilmattino.it
Controlli in azienda: scovate 290mila buste di plastica. Scatta la maximulta - La fabbrica di Guagnano era tenuta sotto controllo da tempo da parte dei militari del Nipaaf carabinieri Forestale di Lecce, agli ordini del maggiore Andrea Tommasi. Segnala quotidianodipuglia.it