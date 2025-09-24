Giuffredi | Di Lorenzo? Ogni tanto capita una settimana sbagliata Ha un contratto lungo per ora non si parla di rinnovo

Mario Giuffredi, agente di diversi calciatori del Napoli, tra cui Giovanni Di Lorenzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni quest’oggi a Radio Kiss Kiss Napoli. A seguire quanto dichiarato sul capitano azzurro. Le parole di Giuffredi su Di Lorenzo. «Giovanni ha ancora tre anni e mezzo di contratto, con un’opzione sul quarto. Quindi per adesso non si parla di rinnovo, poi strada facendo vedremo. Ogni tanto capita una settimana sbagliata ma sicuramente saprà rialzarsi come ha sempre fatto. Ha la capacità e l’esperienza per far vedere di ciò di cui è capace». Il noto procuratore assiste anche Politano, Vergara e Marianucci. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Giuffredi: «Di Lorenzo? Ogni tanto capita una settimana sbagliata. Ha un contratto lungo, per ora non si parla di rinnovo»

