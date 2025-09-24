Giù le mani dalla Flotilla | lanciato presidio contro gli attacchi alla missione umanitaria

Pisatoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Dopo che Gaza è sotto assedio da due anni e continua il genocidio del popolo palestinese, questa notte è stato sferrato un nuovo pesante attacco alla Global Sumud Flotilla. Alcune imbarcazioni sono state danneggiate e la missione sta rischiando di essere compromessa. 'Israele' attacca. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: mani - flotilla

Global Sumud Flotilla a Barcellona, corteo manifestanti: immagine Netanyahu con le mani sporche di sangue

Cerca Video su questo argomento: Gi249 Mani Flotilla Lanciato