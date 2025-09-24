Gita finisce in tragedia | cade dalla mountain bike muore a 60 anni
Altopascio, 24 settembre 2025 – Probabilmente è stata la rottura dell’aorta la causa della morte di Rossano Meucci, 60 anni che domenica scorsa in località Chimenti, tra Altopascio e Spianate, è caduto violentemente dalla bicicletta. In tal caso, l’impatto al suolo non avrebbe inciso come fattore determinante. Del resto i dubbi sembrano pochi, visto che è già stato dato il nulla osta per i funerali che, tra l’altro, si sono svolti ieri. Una tragedia che ha scosso una comunità intera. Meucci, molto conosciuto nella cittadina del Tau per il suo lavoro di carrozziere, era salito in mountain bike quando si è accasciato, andando in arresto cardiaco. 🔗 Leggi su Lanazione.it
