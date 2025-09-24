giro di vite sul consumo di alcolici nelle piazze

L’ordinanza dello scorso mese di aprile che vieta "la detenzione e il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche nelle strade, piazze, giardini, parchi e vieta la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 22 alle ore 6.00 del giorno seguente", non è bastata. Ci sono ancora troppi episodi di schiamazzi e disturbo della quiete pubblica da parte di gruppi che bevono troppo e bivaccano nelle ore serali e notturne in alcune aree del paese. E troppe lamentele da parte dei residenti. Per questi motivi nelle scorse ore il sindaco di centrodestra di Pero, Antonino Abbate, ha firmato una nuova ordinanza per garantire la sicurezza urbana, il decoro e la vivibilità del territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

