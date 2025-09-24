Giro di vite sul consumo di alcolici nelle piazze

Ilgiorno.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ordinanza dello scorso mese di aprile che vieta "la detenzione e il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche nelle strade, piazze, giardini, parchi e vieta la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 22 alle ore 6.00 del giorno seguente", non è bastata. Ci sono ancora troppi episodi di schiamazzi e disturbo della quiete pubblica da parte di gruppi che bevono troppo e bivaccano nelle ore serali e notturne in alcune aree del paese. E troppe lamentele da parte dei residenti. Per questi motivi nelle scorse ore il sindaco di centrodestra di Pero, Antonino Abbate, ha firmato una nuova ordinanza per garantire la sicurezza urbana, il decoro e la vivibilità del territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

giro di vite sul consumo di alcolici nelle piazze

© Ilgiorno.it - Giro di vite sul consumo di alcolici nelle piazze

In questa notizia si parla di: giro - vite

Overtourism, giro di vite alle Cinque Terre: gruppi a numero chiuso e sosta vietata nei borghi

Sicurezza, giro di vite a Cassano Magnago: la Locale nel weekend farà gli straordinari

Immigrati irregolari, giro di vite a Lodi: in 7 mesi 87 espulsioni firmate dal questore Russo

Giro di vite sul consumo di alcolici nelle piazze; Cina: giro di vite sugli alcolici in riunioni e banchetti pubblici; Giro di vite sulla vendita di alcolici.

giro vite consumo alcoliciNessun giro di vite sugli orari dei minimarket etnici a Carpi - ovvero i minimarket etnici dove vengono vendute fino alle 22 anche bevande alcoliche - temponews.it scrive

Consumo d’alcol per strada. È giro di vite - Stop a bottiglie e bicchieri di vino, birra e super alcolici da consumare per strada: fino al primo novembre, per effetto di un’ordinanza del sindaco Franceschino Risatti (nella foto), nel borgo ... Da ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Giro Vite Consumo Alcolici