Giro dell’Emilia il Comune di Bologna chiede l’esclusione del Team Israel

Minacce di protesta da parte dei centri sociali. Il tradizionale Giro dell'Emilia, in programma il prossimo 4 ottobre con arrivo sul Colle di San Luca, è al centro di forti tensioni. I centri sociali di Bologna hanno annunciato di voler bloccare la corsa se sarà confermata la partecipazione del Team Israel Premier Tech. Una mobilitazione che richiama quanto già accaduto alla Vuelta di Spagna, dove la competizione ciclistica venne interrotta dalle proteste pro Palestina. Il comunicato di Làbas. In un volantino diffuso dal centro sociale Làbas – Municipio Sociale Autogestito, si legge che la presenza del team israeliano è considerata "un'operazione di sportwashing ".

