Giro dell’Emilia il Comune di Bologna chiede l’esclusione del Team Israel

Dayitalianews.com | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Minacce di protesta da parte dei centri sociali. Il tradizionale Giro dellEmilia, in programma il prossimo 4 ottobre con arrivo sul Colle di San Luca, è al centro di forti tensioni. I centri sociali di Bologna hanno annunciato di voler bloccare la corsa se sarà confermata la partecipazione del Team Israel Premier Tech. Una mobilitazione che richiama quanto già accaduto alla Vuelta di Spagna, dove la competizione ciclistica venne interrotta dalle proteste pro Palestina. Il comunicato di Làbas. In un volantino diffuso dal centro sociale Làbas – Municipio Sociale Autogestito, si legge che la presenza del team israeliano è considerata “un’operazione di sportwashing ”. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

giro dell8217emilia il comune di bologna chiede l8217esclusione del team israel

© Dayitalianews.com - Giro dell’Emilia, il Comune di Bologna chiede l’esclusione del Team Israel

In questa notizia si parla di: giro - emilia

Giro dell’Emilia, la gara dei campioni

“Bloccheremo il Giro dell’Emilia 2025”: i pro Pal contro la squadra israeliana

Bologna chiede l’esclusione del team Israel Premier Tech dal Giro dell’Emilia

Giro dell’Emilia Comune di Bologna | Escludere Team Israel; Bologna chiede l’esclusione del team Israel Premier Tech dal Giro dell’Emilia; Bloccheremo il Giro dell’Emilia 2025 | i pro Pal contro la squadra israeliana.

giro dell8217emilia comune bolognaComune di Bologna, chiesta l’esclusione del team israeliano dal Giro dell’Emilia - L'assessora allo sport Li Calzi: «Non è una posizione contro gli atleti, ma non possono prendere parte alla manifestazione». Segnala rainews.it

Giro dell’Emilia, Comune di Bologna: “Escludere team Israel” - I centri sociali minacciano di bloccare il Giro dell'Emilia in caso di partecipazione del Team Israel Premier Tech e ora anche il Comune di Bologna chiede ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Giro Dell8217emilia Comune Bologna