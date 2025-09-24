Giro dell' Emilia il Comune chiede l' esclusione della squadra israeliana Premier Tech
Il Comune di Bologna ha chiesto l’esclusione della squadra israeliano Premier Tech dal Giro dell’Emilia."Siamo contrari alla partecipazione di una squadra israeliana al Giro dell’Emilia in un momento come questo, dove il governo di Israele si sta macchiando di gravi crimini contro la popolazione. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
In questa notizia si parla di: giro - emilia
Giro dell’Emilia, la gara dei campioni
“Bloccheremo il Giro dell’Emilia 2025”: i pro Pal contro la squadra israeliana
Bologna chiede l’esclusione del team Israel Premier Tech dal Giro dell’Emilia
Conferenza stampa del Giro dell’Emilia presso Palazzo Vischi a Mirandola - facebook.com Vai su Facebook
Giro dell’Emilia 2025, tra le 23 squadre al via ci sono 15 WorldTour - X Vai su X
Bologna chiede l’esclusione del team Israel Premier Tech dal Giro dell’Emilia; Giro dell'Emilia, il Comune chiede l'esclusione del team israeliano Premier Tech; Le proteste pro-Palestina mettono a rischio anche il Giro dell'Emilia.
Giro d’Emilia, il Comune di Bologna chiede di escludere il team israeliano - L’assessora Li Calzi: “Non è una posizione contro gli atleti, ma non possiamo accettare che una squadra legata a quel governo possa partecipare alla ... msn.com scrive
“Bloccheremo il Giro dell’Emilia 2025”: i pro Pal contro la squadra israeliana. Il Comune: venga esclusa - I collettivi minacciano azioni “come alla Vuela” per la kermesse ciclistica del 4 ottobre. Secondo msn.com