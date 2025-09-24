Giro dell’Emilia Comune di Bologna | Escludere Team Israel

I centri sociali minacciano di bloccare il Giro dellEmilia in caso di partecipazione del Team Israel Premier Tech e ora anche il Comune di Bologna chiede l’esclusione dalla corsa della squadra israeliana. In Emilia-Romagna rischia di ripetersi quanto già avvenuto alla Vuelta di Spagna, quando la gara ciclistica è stata fermata a causa delle proteste pro Gaza. I centri sociali minacciano blocco corsa.   “Il Giro dell’Emilia come la Vuelta in Spagna”. I centri sociali di Bologna sono pronti a bloccare il passaggio della tradizionale corsa autunnale, in programma sabato 4 ottobre con l’arrivo sul Colle di San Luca, in caso di partecipazione del Team Israel Premier Tech. 🔗 Leggi su Lapresse.it

