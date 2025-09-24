Girava in auto con un machete | denunciato 42enne

Un tunisino di 42 anni ed un pakistano di 28 sono stati denunciati dalla polizia della questura di Fermo, per i rispettivi reati di porto abusivo di armi e mancanza di documenti personali. Questo l’esito dei controlli effettuati domenica mattina su territorio di Porto Sant’Elpidio. Erano circa le 9, quando la polizia, ritenendo sospetta una Fiat Punto in transito lungo la Statale Adriatica, ha proceduto al fermo dell’auto. Alla sua guida era il tunisino, residente nel fermano, noto alle forze dell’ordine e già destinatario di un avviso orale del Questore. Durate la perquisizione del veicolo, gli agenti hanno rinvenuto un grosso machete di colore nero con una lama di 41 centimetri e una lunghezza complessiva di 54, nascosto sotto il sedile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

