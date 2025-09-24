Girava in auto con un machete | denunciato 42enne
Un tunisino di 42 anni ed un pakistano di 28 sono stati denunciati dalla polizia della questura di Fermo, per i rispettivi reati di porto abusivo di armi e mancanza di documenti personali. Questo l’esito dei controlli effettuati domenica mattina su territorio di Porto Sant’Elpidio. Erano circa le 9, quando la polizia, ritenendo sospetta una Fiat Punto in transito lungo la Statale Adriatica, ha proceduto al fermo dell’auto. Alla sua guida era il tunisino, residente nel fermano, noto alle forze dell’ordine e già destinatario di un avviso orale del Questore. Durate la perquisizione del veicolo, gli agenti hanno rinvenuto un grosso machete di colore nero con una lama di 41 centimetri e una lunghezza complessiva di 54, nascosto sotto il sedile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: girava - auto
Turista tedesco scompare nel nulla: "Girava a piedi nudi dopo aver parcheggiato l'auto"
Girava in auto nel Reggino con una pistola clandestina: arrestato
Folle esibizione sul tetto dell'auto, resta grave il 23enne Negativi i test tossicologici per il 23enne caduto dal tetto dell'auto in corsa mentre girava un video e la conducente. Ma il giovane resta in gravi condizioni. In paese grande vicinanza alla famiglia - facebook.com Vai su Facebook
Turista tedesco scompare nel nulla: "Girava a piedi nudi dopo aver parcheggiato l'auto" https://ift.tt/XPeMi8j - X Vai su X
Girava in auto con un machete: denunciato 42enne; Accoltellato da una gang, gira con un machete in auto. Denunciato 22enne; Gira in auto con un machete: denunciato.
Priverno, 31enne danneggia auto e monumento con un machete: denunciato dai Carabinieri - Priverno, 31enne armato di machete danneggia un’auto e il monumento ai Carabinieri Martiri di Fiesole. Lo riporta latinaquotidiano.it
Follia in strada, provoca un incidente. Poi sfodera un machete: denunciato - Minaccia automobilista con machete, poi fugge e provoca un incidente: rintracciato e denunciato dai carabinieri. Da ilrestodelcarlino.it