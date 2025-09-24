Giovediamoci | Corrado De Rosa presenta La Teoria del salto

Giovedì 25 settembre alle 18.30 la Sala Teatro “I Giardini di Trotula”, in via Bastioni 12 a Salerno, ospiterà la presentazione del romanzo La Teoria del salto di Corrado De Rosa, psichiatra e scrittore salernitano. L’iniziativa rientra nella rassegna letteraria “Giovediamoci”, promossa dalla. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

