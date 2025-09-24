Giovanni Terzi parla delle minacce a lui e Simona Ventura gli audio dello stalker | Presto sarete morti

Giovanni Terzi ospite in tv ha parlato delle minacce che lui e Simona Ventura ricevono da circa tre anni. Con Gianluigi Nuzzi ha fatto ascoltare il contenuto degli audio che riceve ogni giorno e che contengono offese e minacce, soprattutto alla moglie. "Credo nella giustizia e nel lavoro della polizia postale". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: giovanni - terzi

La figlia di Simona Ventura si diploma, la dedica e gli scatti con il marito Giovanni Terzi: “Sono fiera di te”

Simona Ventura, la dedica a Giovanni Terzi per il primo anno di matrimonio: “Splendida tappa”

Simone Ventura, la storia con Bettarini, l'aggressione al figlio e il matrimonio con Giovanni Terzi: 5 curiosità

Giovanni Terzi ha pubblicato su Instagram gli audio che, da tre anni a questa parte, uno stalker gli invia minacciando di morte lui e la moglie Simona Ventura - facebook.com Vai su Facebook

Simona Ventura, Giovanni Terzi posta gli audio choc del loro stalker: «Denunciato, da tre anni ci minaccia di morte» - X Vai su X

Simona Ventura e Giovanni Terzi, minacce di morte da uno stalker. La denuncia e il post su Instagram: «Ora sapremo chi sei e conosceremo...; Giovanni Terzi marito di Simona Ventura pubblica gli audio dello stalker che minaccia lui e la famiglia; Ci minaccia di morte da 3 anni, lo sfogo di Giovanni Terzi e Simona Ventura contro lo stalker.

Giovanni Terzi parla delle minacce a lui e Simona Ventura, gli audio dello stalker: “Presto sarete morti” - Giovanni Terzi ospite in tv ha parlato delle minacce che lui e Simona Ventura ricevono da circa tre anni. Riporta fanpage.it

"Lurida figlia di Satana": minacce di morte e insulti contro Simona Ventura e Giovanni Terzi, lui denuncia - Il giornalista ha pubblicato su Instagram alcuni dei messaggi audio che la coppia ha ricevuto, contenenti offese e minacce ... Secondo torinotoday.it