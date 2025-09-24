Giovanni Terzi e Simona Ventura perseguitati da uno stalker | il marito della conduttrice posta gli audio shock

Giovanni Terzi e la moglie Simona Ventura sono perseguitata di tre anni da uno stalker: a rivelarlo è stato lo stesso giornalista che ha postato sul suo profilo Instagram alcuni degli audio shock ricevuti da un uomo, che è stato denunciato. “Denunciato. Adesso grazie alle fantastiche professionalità della Polizia Postale sapremo chi sei e conosceremo la tua faccia. Sono 3 anni che minacci di morte me e Simona. Tre anni in cui hai detto (mandandomi messaggi in privato) le peggio cose” ha scritto Terzi nel post. E ancora: “Adesso basta. Che la giustizia faccia il suo corso e, ad ognuno di voi che subisce messaggi e minacce simili, denunciate. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Giovanni Terzi e Simona Ventura perseguitati da uno stalker: il marito della conduttrice posta gli audio shock

