Giovanni Terzi e Simona Ventura nel mirino di uno stalker insulti e minacce di morte | Denunciato

Milano, 24 settembre 2025 – Giovanni Terzi e Simona Ventura nel mirino di uno stalker. Il giornalista di Milano ha pubblicato su Instagram alcuni audio di un uomo che, da almeno tre anni, minaccia di morte lui e la moglie. E ha fatto sapere di aver sporto denuncia. Stando a quanto racconta Terzi, lo sconosciuto mandava messaggi minatori e insulti alla coppia - convolata a nozze nell’estate 2024, – che aveva cercato, già in passato, di arginare la problematica. Gli audio dello stalker. Terzi ha pubblicato sui social gli audio piuttosto inquietanti ricevuti dallo stalker. L’uomo rivolge parole terribili al giornalista chiamandolo “farabutto” e augurandogli la morte, passando poi a Simona Ventura che definisce “una persona egoista con bassi valori morali” e la accusa di vivere una vita nella menzogna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Giovanni Terzi e Simona Ventura nel mirino di uno stalker, insulti e minacce di morte: “Denunciato”

In questa notizia si parla di: giovanni - terzi

La figlia di Simona Ventura si diploma, la dedica e gli scatti con il marito Giovanni Terzi: “Sono fiera di te”

Simona Ventura, la dedica a Giovanni Terzi per il primo anno di matrimonio: “Splendida tappa”

Simone Ventura, la storia con Bettarini, l'aggressione al figlio e il matrimonio con Giovanni Terzi: 5 curiosità

Simona Ventura, Giovanni Terzi posta gli audio choc del loro stalker: «Denunciato, da tre anni ci minaccia di morte» - X Vai su X

Continua il mio giro d’Italia, di questo Paese meraviglioso. Oggi se volete mi trovate alla Fabbrica del Vapore di Milano con Simona Ventura e Giovanni Terzi per presentare il mio libro, l’Isola. - facebook.com Vai su Facebook

Simona Ventura su Giovanni Terzi: Abbiamo lavorato per una casa di felicità; Simona Ventura, le regole per i figli e il Grande Fratello: «Ho detto sì perchè voglio mettermi alla prova, c'è chi mi ha fatto male ma...; Simona Ventura e Giovanni Terzi denunciano uno stalker: “È tre anni che ci minaccia”.

Giovanni Terzi e Simona Ventura nel mirino di uno stalker, insulti e minacce di morte: “Denunciato” - Una situazione che va avanti da tre anni e ora spera che “la giustizia faccia il suo corso” ... Scrive msn.com

Simona Ventura minacciata di morte: Giovanni Terzi pubblica gli audio dello stalker - Giovanni Terzi denuncia lo stalker che da anni minacciava lui e Simona Ventura: il giornalista pubblica gli audio shock. Come scrive donnaglamour.it