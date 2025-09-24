Giovanni Pecci ovvero la politica ' on the road'

AGI - Rendiamo omaggio a un uomo che per quasi un ventennio ha segnato la strada alla politica, senza pretendere di esserne alla guida ma senza mai distogliere lo sguardo dal ciglio della carreggiata, da cui è bene tenersi lontani perché le banchine son sdrucciolevoli, e parecchio. Giovanni Pecci ci ha lasciato oggi, a 75 anni, e non è giusto che il suo nome cada nel silenzio, giacché senza di lui pagine di giornali non sarebbero state riempite e qualcuno, probabilmente, Palazzo Chigi lo avrebbe visto con il cannocchiale. Ma forse no, lasciamo la questione aperta ed è bene così. Era il 1996, che può sembrare assai lontano e invece fu l’inverno in cui tutto accadde e la primavera in cui tutto germinò: ancora adesso non abbiamo finito di avvertirne gli effetti, con tutto che la sensazione è quella dell’autunno. 🔗 Leggi su Agi.it

