Giovanni Leoni l' esordio col Liverpool da sogno a incubo | 81 minuti da protagonista poi l' infortunio Si teme la rottura del crociato
L'esordio con il Liverpool in Coppa di Lega, una prestazione super, poi l'incubo: Giovanni Leoni, il 19enne difensore che la scorsa estate è passato dal Parma ai Reds in. 🔗 Leggi su Leggo.it
Leoni ko all'esordio con il Liverpool: si teme la rottura del crociato - Problema al ginocchio per il difensore italiano all'esordio con i Reds: le sensazioni sono tutt'altro che positive ... Secondo corrieredellosport.it
Giovanni Leoni, l'esordio col Liverpool da sogno a incubo: 81 minuti da protagonista, poi l'infortunio. «Si teme la rottura del crociato» - L'esordio con il Liverpool in Coppa di Lega, una prestazione super, poi l'incubo: Giovanni Leoni, il 19enne difensore che la scorsa ... Lo riporta msn.com