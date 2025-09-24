Giovanni Leoni esordio shock | ginocchio ko all’81’ almeno 6 mesi fuori
C’era grande attesa per Giovanni Leoni, il giovane difensore romano classe 2006, al suo debutto con il Liverpool, e invece la prima partita si è trasformata in un incubo. Durante il match Carabao Cup contro il Southampton, Leoni ha dovuto lasciare il campo in barella all'81' dopo una torsione. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Calciomercato Inter, basterà Giovanni Leoni a sistemare la difesa?
Giovanni Leoni: “La maturità è stata difficile. Con lo studio ho faticato per via della dislessia”
Inter, difesa da ringiovanire: il primo nome della lista è Giovanni Leoni, il “predestinato” del Parma
