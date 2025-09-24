Giovanni Battista Nuzzi dirigerà gli affari legali di Ferrovie dello Stato
Ferrovie dello Stato Italiane annuncia la nomina di Giovanni Battista Nuzzi al ruolo di Head of Legal and Corporate Affairs e Deputy General Counsel del gruppo. Il professionista stesso ha comunicato il nuovo incarico tramite LinkedIn. In questa funzione, Nuzzi avrà una posizione operativa centrale: coordinerà l’area legale e la governance societaria. Dal 2016 al 2025, Nuzzi ha ricoperto il ruolo di Chief Legal Officer di Mercitalia Logistics, società del gruppo FS attiva nella logistica ferroviaria, gestendo le attività legali e di compliance. Contestualmente, è stato anche Chief Legal Officer di Mercitalia Rail e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Terminal Alptransit (Teralp), contribuendo a progetti strategici per il potenziamento delle reti logistiche. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
