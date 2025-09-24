Giovanni Andrea Zanon torna a dirigere lo Youth Music Festival al via la VI edizione
Arezzo, 24 settembre 2025 – Giovane promessa della musica classica, il violinista pluripremiato Giovanni Andrea Zanon torna a dirigere la VI edizione dello «Youth Music Festival», la rassegna che vede sul palco appunto le promesse della musica classica internazionale. Saranno loro le protagoniste della manifestazione in programma dal 4 al 25 ottobre che porteranno sul palco del Teatro Petrarca di Arezzo grandi interpreti under 35 accanto ad ensemble e orchestre giovanili del territorio: un programma di quattro concerti, impreziositi da ospiti di fama mondiale e da collaborazioni con istituzioni musicali locali, che offrirà al pubblico un viaggio tra capolavori del repertorio classico e nuove scoperte.
