giovanni andrea zanon torna a dirigere lo youth music festival al via la vi edizione

Arezzo, 24 settembre 2025 – Giovane promessa della musica classica, il violinista pluripremiato Giovanni Andrea Zanon torna a dirigere la VI edizione dello «Youth Music Festival», la rassegna che vede sul palco appunto le promesse della musica classica internazionale. Saranno loro le protagoniste della manifestazione in programma dal 4 al 25 ottobre che porteranno sul palco del Teatro Petrarca di Arezzo grandi interpreti under 35 accanto ad ensemble e orchestre giovanili del territorio: un programma di quattro concerti, impreziositi da ospiti di fama mondiale e da collaborazioni con istituzioni musicali locali, che offrirà al pubblico un viaggio tra capolavori del repertorio classico e nuove scoperte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

