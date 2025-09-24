Giovani violenti nella notte a Como il questore firma fogli di via per due anni

Una notte di caos e violenza in centro a Como, quella tra sabato e domenica scorsi, si è conclusa con un bilancio pesante: un agente ferito e cinque giovani nei guai per resistenza, minacce e aggressioni alle forze dell’ordine.L'episodio nella notte: ferito un agenteL’episodio è avvenuto intorno. 🔗 Leggi su Quicomo.it