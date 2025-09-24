Giovani violenti nella notte a Como il questore firma fogli di via per due anni
Una notte di caos e violenza in centro a Como, quella tra sabato e domenica scorsi, si è conclusa con un bilancio pesante: un agente ferito e cinque giovani nei guai per resistenza, minacce e aggressioni alle forze dell’ordine.L'episodio nella notte: ferito un agenteL’episodio è avvenuto intorno. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Francia, aggressioni di giovani violenti: chiude acquapark di Arnage
Giovani violenti, aggressione in parrocchia: volontario 71enne in prognosi riservata dopo un pugno sferrato da un 16enne
Antonio Di Pietro e l’allarme sui giovani violenti: “Colpa di genitori, scuola e informazione. Ai ragazzi non bisogna solo dare, ma insegnare regole, limiti e, se serve, anche una sana punizione”
Giovani violenti nella notte a Como, il Questore firma fogli di via per due anni; Como, arrivano i provvedimenti per i cinque responsabili dei violenti fatti accaduti sabato notte. Il Questore di Como emette 4 FVO, 4 avvisi orali ed 1 D.A.C.U.R. - Questura di Como | Polizia di Stato; Giovani violenti, interviene il questore di Como: 'Rigore e risposta immediata'.