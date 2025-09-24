giovani soci bvlg in aiuto ai bisognosi

Ennesimo sostegno da parte della Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana ai bisogni del territorio, in questo caso alle famiglie in difficoltà economica. Il club Giovani soci della Bvlg ha infatti supportato l’associazione "Gestione risorse alimentari non onerose" (Grano) in un’iniziativa conclusa con la raccolta di oltre 900 chili di generi alimentari, cibo che l’associazione distribuirà alle famiglie più disagiate. La raccolta è stata effettuata sabato scorso al Conad, lungo l’Aurelia. "È stata un’iniziativa che ha avuto un grande successo – sottolineano il Cda e la direzione della banca (nella foto, da sinistra, il direttore Maurizio Adami e il presidente Enzo Stamati) – oltre che un piccolo grande gesto di solidarietà. 🔗 Leggi su Lanazione.it

