Giovani e imprese insieme | torna Talenti@MO con site visit e hackathon

Un percorso che intreccia formazione, scoperta e innovazione, mettendo al centro i giovani e la loro capacità di essere protagonisti del futuro del lavoro. È questo lo spirito di Talenti@MO, il progetto promosso dal Comune di Modena in collaborazione con Open Lab, Fondazione Democenter e Art-Er. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: giovani - imprese

Ferrara punta sui giovani: 75mila euro per incentivare occupazione e nuove imprese

Lavoro, via libera al decreto per l’autoimpiego: 800 milioni per giovani Neet, autonomi e nuove imprese

Alla Mole torna "StartAn", la fiera che fa incontrare giovani, idee e imprese

Ultima tappa di #Talentis - Road to Capri: con gli amici del Gruppo Giovani Imprenditori Unindustria abbiamo analizzato altre 6 giovani imprese provenienti da tutta Italia. #Scaleup e #startup hanno presentato i loro progetti d’impresa davanti a una giuria comp - facebook.com Vai su Facebook

Giovani e imprese insieme: torna Talenti@MO con site visit e hackathon; RITMO – IL TEMPO DELL’IMPRESA CHE CRESCE; Sviluppo Moda: giovani talenti e imprese insieme per il futuro del territorio.

Torna il Premio Giovani Imprese - Believing in the Future - Believing in the Future, nato nel 2015 su iniziativa di Altagamma, celebra il talento, la visione e il coraggio delle nuove generazioni imprenditoriali italiane. Riporta gqitalia.it

Altagamma, torna in scena la nona edizione del premio Giovani imprese - Fino al 15 giugno è possibile candidarsi per il progetto che rappresenta non solo un premio ma una piattaforma di crescita in ... Scrive milanofinanza.it