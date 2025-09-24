Si è concluso nei giorni scorsi a Torino il primo Youth Camp di Epic Idea, un progetto che ha coinvolto i ragazzi di Portomaggiore e punta a creare spazi di confronto e apprendimento tra giovani in Italia e in Europa. Sono state coinvolte 6 città italiane facenti parte della Rete Italiana delle Città del Dialogo. Durante queste giornate ragazze e ragazzi insieme a operatrici hanno vissuto momenti di formazione, dialogo e condivisione di buone pratiche, rafforzando competenze e costruendo nuove connessioni. Un’occasione per creare nuove amicizie, idee, connessioni e che ha lasciato tanta energia per il futuro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giovani di sei città a confronto: "I nostri ragazzi allo Youth Camp"