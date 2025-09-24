Giovani di sei città a confronto | I nostri ragazzi allo Youth Camp
Si è concluso nei giorni scorsi a Torino il primo Youth Camp di Epic Idea, un progetto che ha coinvolto i ragazzi di Portomaggiore e punta a creare spazi di confronto e apprendimento tra giovani in Italia e in Europa. Sono state coinvolte 6 città italiane facenti parte della Rete Italiana delle Città del Dialogo. Durante queste giornate ragazze e ragazzi insieme a operatrici hanno vissuto momenti di formazione, dialogo e condivisione di buone pratiche, rafforzando competenze e costruendo nuove connessioni. Un’occasione per creare nuove amicizie, idee, connessioni e che ha lasciato tanta energia per il futuro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: giovani - citt
“Spazio (verde) ai giovani! Visioni e pratiche per il parco Città d’Europa tra futuro e presente” è il tema della prima edizione del Forum giovani di Carpi che si svolgerà in due sessioni mercoledì 8 e giovedì 9 ottobre, proprio all’interno del parco, al Tecnopolo di - facebook.com Vai su Facebook
Al via Young Factor, giovani a confronto con banchieri Ue - Per la prima volta 360 studenti delle scuole secondarie di secondo grado di sei Paesi europei si confrontano con ben sei governatori di altrettante banche centrali nazionali, con il vicepresidente ... Lo riporta ansa.it