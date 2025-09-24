Giorni del miele a Montalcino Protagonisti | studenti e produttori

"Ho accolto con piacere la proposta dei nostri insegnanti. Uno dei fini del percorso scolastico è proprio la valorizzazione del territorio e questo evento riunisce in un solo colpo produttori, consumatori e scuola". Il 27 e 28 settembre saranno per la prima volta in assoluto “Giorni del miele a Montalcino”, il laboratorio mercato con apicoltori e vivaisti. A spiegare il senso dell’iniziativa è Camilla B, 16 anni, di Torrenieri, studentessa della IIIA. In questi due giorni la splendida fortezza trecentesca ilcinese sarà, dalle 9 del mattino alle 19, luogo di didattica, degustazioni e molto altro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

