Giornate europee del patrimonio | tutti gli appuntamenti nei musei archeologici nazionali di Chieti

Le Giornate europee del patrimonio, che si terranno il 27 e il 28 settembre 2025, quest’anno sono dedicate al tema “Architetture: l'arte di costruire”: un invito a esplorare il ricco e variegato paesaggio architettonico che ci circonda, in occasione dei 50 anni dall’anno europeo del patrimonio. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: giornate - europee

MUSA - Museo Anatomico, apertura straordinaria per le Giornate Europee del Patrimonio 2025

Pontecasale celebra le Giornate Europee del Patrimonio 2025 con visite e musica

Giornate Europee del Patrimonio: apertura straordinaria della Casa-Museo di Giovanni Spadolini

Alla Reggia di Caserta le Giornate Europee del Patrimonio, sabato 27 e domenica 28 settembre. Il tema dell'anno è: "Architetture: l'arte di costruire". #ANSA - X Vai su X

Giornate Europee del Patrimonio: Cottanello 28 settembre 2025. https://cultura.gov.it/evento/caccia-ai-tesori-di-cottanello-una-passeggiata-fra-architetture-storie-di-persone-passato-e-futuro - facebook.com Vai su Facebook

Giornate europee del patrimonio: tutti gli appuntamenti nei musei archeologici nazionali di Chieti; Tornano le Giornate Europee del Patrimonio in provincia di Barletta-Andria-Trani; Giornate Europee del Patrimonio: il programma completo.

Dal Doss Trento alle palafitte di Fiavé: il weekend delle Giornate europee del patrimonio - archeologiche del territorio, come il Museo Retico di Sanzeno o lo spazio Acqua Fredda al passo del Redebus - Lo riporta giornaletrentino.it

Giornate Europee del Patrimonio 2025 Napoli e Campania, elenco siti aperti ed eventi - Sabato 27 e domenica 28 settembre l’Italia parteciperà alle Giornate Europee del Patrimonio 2025, l’iniziativa culturale più diffusa e condivisa a livello continentale. Da napolike.it