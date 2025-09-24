Giornate Europee del Patrimonio due giorni di visite alla scoperta dei tesori di Prato

Prato, 24 settembre 2025 - Sabato 27 e domenica 28 settembre tornano le Giornate Europee del Patrimonio  (European Heritage Days), la più estesa e partecipata manifestazione culturale europea, promossa da Consiglio d'Europa e Commissione Europea e coordinata per l'Italia dal Ministero della Cultura. Un evento che coinvolge le città e le istituzioni culturali di tutta l’Unione Europea: nelle due giornate sono previste visite guidate, aperture straordinarie, convegni e tante altre iniziative che avranno luogo nei musei e nei luoghi della cultura, pubblici e privati. Il tema dell’edizione 2025 è “Architetture: l'arte di costruire”: un invito a riflettere sul valore culturale del paesaggio costruito che ci circonda e un'opportunità per riscoprire l’architettura come espressione viva della storia, della cultura e delle aspirazioni delle comunità, italiane ed europee. 🔗 Leggi su Lanazione.it

