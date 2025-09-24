Giornate Europee del Patrimonio due cammini in città per scoprire storia e monumenti recuperati con Art Bonus
Nei giorni del 27 e 28 settembre si terranno ha aderito alle “Giornate Europee del Patrimonio” (European Heritage Days), promosse dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea coordinata per l’Italia dal Ministero della Cultura. Dopo il successo del 2024, anche quest’anno il Comune di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
In questa notizia si parla di: giornate - europee
MUSA - Museo Anatomico, apertura straordinaria per le Giornate Europee del Patrimonio 2025
Pontecasale celebra le Giornate Europee del Patrimonio 2025 con visite e musica
Giornate Europee del Patrimonio: apertura straordinaria della Casa-Museo di Giovanni Spadolini
Giornate Europee del Patrimonio - GEP Sabato 27 e domenica 28 settembre Museo del Manicomio di San Servolo Nell'ultimo fine settimana di settembre, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio - GEP 2025, il Museo del Manicomio propo - facebook.com Vai su Facebook
Alla Reggia di Caserta le Giornate Europee del Patrimonio, sabato 27 e domenica 28 settembre. Il tema dell'anno è: "Architetture: l'arte di costruire". #ANSA - X Vai su X
Giornate Europee del Patrimonio, due giorni di visite alla scoperta dei tesori di Prato; Cultura, il 27-28 settembre tornano le Giornate Europee del Patrimonio; Giornate Europee del Patrimonio 2025: il Comune apre due siti archeologici.
Giornate Europee del Patrimonio 2025: il Comune di Reggio Calabria aderisce aprendo due siti archeologici | INFO - In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2025, che si svolgeranno sabato 27 e domenica 28 settembre, il Settore Cultura del Comune di Reggio Calabria - Scrive strettoweb.com
Giornate Europee del Patrimonio: il 27 Settembre visite gratuite presso il Parco archeologico dei Cunicoli di Claudio - Sabato 27 Settembre 2025, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, il Parco archeologico dei Cunicoli di Claudio aprirà le sue porte al pubblico con due visite guidate gratuite. Come scrive terremarsicane.it