Giornate europee del patrimonio all' Archivio di Stato si inaugura la mostra con le tavole di Vittorio Belli

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2025, nell'ambito del tema "Architetture: l'arte di costruire", l'Archivio di Stato di Forlì-Cesena offre ai suoi visitatori una serie di iniziative. Sabato 27 settembre alle ore 16.30, alla sede di Forlì, sarà inaugurata la mostra "La. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Alla Reggia di Caserta le Giornate Europee del Patrimonio, sabato 27 e domenica 28 settembre. Il tema dell'anno è: "Architetture: l'arte di costruire".

Giornate Europee del Patrimonio: Cottanello 28 settembre 2025. https://cultura.gov.it/evento/caccia-ai-tesori-di-cottanello-una-passeggiata-fra-architetture-storie-di-persone-passato-e-futuro

