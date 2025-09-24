Giornate Europee del Patrimonio 2025 | il Comune apre due siti archeologici

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2025, che si svolgeranno sabato 27 e domenica 28 settembre, il Settore Cultura del Comune di Reggio Calabria -in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: giornate - europee

MUSA - Museo Anatomico, apertura straordinaria per le Giornate Europee del Patrimonio 2025

Pontecasale celebra le Giornate Europee del Patrimonio 2025 con visite e musica

Giornate Europee del Patrimonio: apertura straordinaria della Casa-Museo di Giovanni Spadolini

Alla Reggia di Caserta le Giornate Europee del Patrimonio, sabato 27 e domenica 28 settembre. Il tema dell'anno è: "Architetture: l'arte di costruire". #ANSA - X Vai su X

Giornate Europee del Patrimonio: Cottanello 28 settembre 2025. https://cultura.gov.it/evento/caccia-ai-tesori-di-cottanello-una-passeggiata-fra-architetture-storie-di-persone-passato-e-futuro - facebook.com Vai su Facebook

Giornate Europee del Patrimonio 2025; Tornano le Giornate Europee del Patrimonio 2025 a Imperia e provincia; Giornate europee del patrimonio 2025: aperture straordinarie gratuite dei siti e luoghi della cultura.

Giornate Europee del Patrimonio 2025 Napoli e Campania, elenco siti aperti ed eventi - Sabato 27 e domenica 28 settembre l’Italia parteciperà alle Giornate Europee del Patrimonio 2025, l’iniziativa culturale più diffusa e condivisa a livello continentale. Scrive napolike.it

Giornate Europee del Patrimonio 2025: il Comune di Reggio Calabria aderisce aprendo due siti archeologici | INFO - In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2025, che si svolgeranno sabato 27 e domenica 28 settembre, il Settore Cultura del Comune di Reggio Calabria - Segnala strettoweb.com