Giornata Mondiale del Gorilla | qual è il vero pericolo che li sta ancora sterminando?
Oggi, 24 settembre, celebriamo la Giornata Mondiale del Gorilla, un momento importante per riflettere sulla situazione di questi magnifici primati che rischiano di scomparire per sempre. Ma perché i gorilla sono ancora in pericolo nonostante gli sforzi di conservazione? I gorilla sono tra gli animali più vicini all’essere umano dal punto di vista genetico, insieme a scimpanzé, oranghi e bonobo. Nonostante la loro imponenza fisica, sono creature pacifiche che si nutrono principalmente di vegetali. Tuttavia, questi “giganti gentili” dell’Africa stanno affrontando una battaglia per la sopravvivenza. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Giornata mondiale del gorilla: a rischio a causa di bracconaggio, deforestazione e malattie infettive - Oggi 24 settembre si celebra la Giornata internazionale: un'occasione per riflettere su uno dei simboli dell'Africa oggi in pericolo ... Come scrive msn.com
Wwf, 'per i gorilla ancora pericolo di estinzione' - Le minacce legate al bracconaggio e alla distruzione dell'habitat, ma anche la diffusione di virus, sono le principali cause che stanno spingendo i gorilla verso l'estinzione. Segnala msn.com