Oggi, 24 settembre, celebriamo la Giornata Mondiale del Gorilla, un momento importante per riflettere sulla situazione di questi magnifici primati che rischiano di scomparire per sempre. Ma perché i gorilla sono ancora in pericolo nonostante gli sforzi di conservazione? I gorilla sono tra gli animali più vicini all’essere umano dal punto di vista genetico, insieme a scimpanzé, oranghi e bonobo. Nonostante la loro imponenza fisica, sono creature pacifiche che si nutrono principalmente di vegetali. Tuttavia, questi “giganti gentili” dell’Africa stanno affrontando una battaglia per la sopravvivenza. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Giornata Mondiale del Gorilla: qual è il vero pericolo che li sta ancora sterminando?