Giornata europea delle lingue | tanti eventi in programma per il 26 settembre
Ogni anno, a fine settembre, le lingue tornano al centro dell’attenzione in Europa. Dal 2001, il 26 del mese segna una giornata dedicata a chi studia, insegna o semplicemente vive tra più idiomi. È la Giornata europea delle lingue, nata da un’intesa tra il Consiglio d’Europa e la Commissione europea. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
