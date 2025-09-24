Giorgio Parisi il premio Nobel per Gaza | Stop armi a Israele il governo non deve fingere di fare qualcosa
Il premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi non ha potuto partecipare alle manifestazioni per Gaza per motivi di salute. Ma all’assemblea pubblica di #NoBavaglio “Contro il genocidio a Gaza, guerre e riarmo” alla Città dell’Altra Economia di Roma dice che la mobilitazione «è stata un enorme successo. E manda un messaggio chiaro al governo: bisogna «fermare la guerra e le armi e non fare solo qualcosa di cosmetico, fingere di fare qualcosa, ma muoversi a tutti i livelli per incidere veramente». Le proposte. Parisi ha un lungo elenco di proposte: « Stop all’export di armi a Israele, diffondere le voci di israeliani contro Netanyahu, rescindere ogni contratto commerciale con Israele in base all’ art. 🔗 Leggi su Open.online
