Giorgio Parisi il premio Nobel per Gaza | Stop armi a Israele il governo non deve fingere di fare qualcosa

Open.online | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi non ha potuto partecipare alle manifestazioni per Gaza per motivi di salute. Ma all’assemblea pubblica di #NoBavaglio “Contro il genocidio a Gaza, guerre e riarmo” alla Città dell’Altra Economia di Roma dice che la mobilitazione «è stata un enorme successo. E manda un messaggio chiaro al governo: bisogna «fermare la guerra e le armi e non fare solo qualcosa di cosmetico, fingere di fare qualcosa, ma muoversi a tutti i livelli per incidere veramente». Le proposte. Parisi ha un lungo elenco di proposte: « Stop all’export di armi a Israele, diffondere le voci di israeliani contro Netanyahu, rescindere ogni contratto commerciale con Israele in base all’ art. 🔗 Leggi su Open.online

