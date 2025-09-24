Dalla piccola stazione radio domestica agli studi moderni di oggi. È la storia di Giorgio Marzinotto, conduttore del programma “Musica di un Tempo” in onda ogni giovedì dalle 19:00 alle 22:00 su Radio Buonumore Lussemburgo. Appassionato fin da giovane di comunicazioni e onde radio, il conduttore veneto Giorgio Marzinotto ha iniziato con un semplice impianto casalingo, che nel tempo si è arricchito fino a diventare una vera e propria sala regia, con più apparecchiature e anche televisori a colori. Una crescita che racconta non solo l’evoluzione tecnologica, ma anche la costanza di una passione che non si è mai spenta. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Giorgio Marzinotto, voce di “Musica di un Tempo” su Radio Buonumore e simbolo della passione per la radio