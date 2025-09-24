Mancinelli Milano apre per la prima volta le porte della Pinacoteca di Brera alla moda, con la mostra Giorgio Armani: Milano, per amore. Era un evento atteso da tempo per celebrare i cinquant’anni di lavoro dello stilista, una luminosa celebrazione, un traguardo monumentale nella storia della moda italiana, ma la sua morte – appena venti giorni fa – ha trasformato un festeggiamento in un commiato e ha aureolato l’esposizione di profonda e inattesa malinconia. Del resto, "una mostra può essere vista in due modi. Da una parte c’è il soddisfacimento immediato dell’ego del creatore. Dall’altra c’è il valore didattico, la testimonianza unica che puoi offrire al pubblico, ma soprattutto ai giovani creativi, attraverso la tua opera: una sensazione che dura e appaga. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Giorgio Armani, abiti opere d’arte. In mostra alla Pinacoteca di Brera