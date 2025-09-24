Giorgio 9 anni scrive a Baccini | Vorrei una ciclabile per giocare con i miei amici
Fiumicino, 24 settembre 2025 – “Amo camminare nella natura sia a piedi che con la mia bici. Vorrei andare a giocare con i miei amici, ma qui non c’è un parco per bambini “. Inizia così, la lettera d i un bimbo di 9 anni, di nome Giorgio, che a bita a Le Vignole e che chiede al sindaco Mario Baccini di realizzare il suo sogno. “ Un solo marciapiede conduce a Parco Da Vinci, purtroppo è poco praticabile – scrive ancora Giorgio – per le buche e le erbacce e poi si interrompe. Ed è difficile andare a piedi o in bici fino a Parco Leonardo dove c’è sia un parco giochi che una pista ciclabile dove posso giocare con i miei amici”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
In questa notizia si parla di: giorgio - anni
