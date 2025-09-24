Giorgia Meloni | Il riconoscimento della Palestina a due condizioni | il rilascio degli ostaggi e l’esclusione di Hamas dal governo

La premier, a margine dell’assemblea generale delle Nazioni Unite, ha annunciato una mozione della maggioranza che subordina l’eventuale via libera ai due presupposti. L’Italia e la Germania rimangono tra le poche nazioni europee a non aver riconosciuto la Palestina. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

