Giorgia Meloni | Il riconoscimento della Palestina a due condizioni | il rilascio degli ostaggi e l’esclusione di Hamas dal governo

La premier, a margine dell’assemblea generale delle Nazioni Unite, ha annunciato una mozione della maggioranza che subordina l’eventuale via libera ai due presupposti. L’Italia e la Germania rimangono tra le poche nazioni europee a non aver riconosciuto la Palestina. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Giorgia Meloni: «Il riconoscimento della Palestina a due condizioni: il rilascio degli ostaggi e l’esclusione di Hamas dal governo»

In questa notizia si parla di: giorgia - meloni

Meloni firma il suo libro "Io sono Giorgia" per l'Ambasciatore Usa Fertitta – Il video

Meloni, très chic! Alla tv francese il successo dei mille giorni di Giorgia: «Le soluzioni italiane servirebbero anche a noi»

Giorgia Meloni riempie la piazza: «Con Francesco la filiera capace di dare risposte»

Un sì condizionato e che muoverà il primo passo in Parlamento attraverso una mozione di maggioranza. Una svolta, comunque, rispetto alla posizione rivendicata finora dal Governo e che aveva portato Giorgia Meloni a delegare Tajani per la conferenza sui - facebook.com Vai su Facebook

A che ora italiana ci sarà l'intervento di Giorgia Meloni all'Assemblea Onu e dove vederlo - X Vai su X

La Francia riconosce la Palestina, perché Giorgia Meloni non vuole farlo e cos'è uno Stato; Sì alla Palestina senza disturbare Netanyahu. La mozione di Meloni; L'Italia può riconoscere lo Stato di Palestina ma solo a due condizioni, le richieste di Giorgia Meloni.

Giorgia Meloni: «Il riconoscimento della Palestina a due condizioni: il rilascio degli ostaggi e l’esclusione di Hamas dal governo» - La premier, a margine dell’assemblea generale delle Nazioni Unite, ha annunciato una mozione della maggioranza che subordina l’eventuale via libera ai due presupposti. Come scrive vanityfair.it

Cosa ha deciso Meloni sul riconoscimento della Palestina e quali sono le condizioni chieste dall’Italia - La premier ha annunciato che la maggioranza porterà in Aula una mozione per il riconoscimento della Palestina ma a due condizione, ossia la restituzione ... fanpage.it scrive