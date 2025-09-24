Giorgia Meloni è poco lucida su Gaza e Hamas ma csx e Cinquestelle non sono eroi buoni | la tragedia della Striscia è troppo grande per giochini di partito
La Meloni vuole rompere il flusso di denaro col Qatar? E vuole rompere le relazioni con la Turchia? Non credo. Ecco perché la mossa su Hamas è poco lucida Come avevo già detto il timore che certe manifestazioni - assolutamente condivisibili nel messaggio di fondo a favore della popolazione pa. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: giorgia - meloni
Meloni firma il suo libro "Io sono Giorgia" per l'Ambasciatore Usa Fertitta – Il video
Meloni, très chic! Alla tv francese il successo dei mille giorni di Giorgia: «Le soluzioni italiane servirebbero anche a noi»
Giorgia Meloni riempie la piazza: «Con Francesco la filiera capace di dare risposte»
Augias si definisce una persona “moderata” ma non sopporta i toni del Presidente del Consiglio. Dovrà farsene una ragione, perché la voce di Giorgia #Meloni la sentirà ancora a lungo. - X Vai su X
Un sì condizionato e che muoverà il primo passo in Parlamento attraverso una mozione di maggioranza. Una svolta, comunque, rispetto alla posizione rivendicata finora dal Governo e che aveva portato Giorgia Meloni a delegare Tajani per la conferenza sui - facebook.com Vai su Facebook
Errori e omissioni di Meloni nel comizio per le regionali in Liguria; Elezioni europee, i dati definitivi del voto in Veneto; Meloni, effetto sulle Borse: Piazza Affari diventa regina d'Europa con il nuovo governo e la caduta del gas.
Meloni al Meeting: “Gaza, Israele è andato oltre. L’Ue ora rischia l’irrilevanza. Stop ai migranti, un piano casa per le giovani coppie. Basta giudici politicizzati” - Rimini, 27 agosto 2025 – “L’Italia si è ripresa il suo posto nel mondo”, così Giorgia Meloni ha iniziato il suo intervenuto al Meeting di Rimini. Da quotidiano.net
Giorgia Meloni al Meeting Rimini 2025: video/ “Libertà e parità scolastica. Piano Casa per giovani famiglie” - Sorrisi, standing ovattino e anche commozione all’inizio e alla fine del suo lungo intervento 50 minuti): Giorgia Meloni al Meeting di Rimini 2025 è tornata per la terza volta, ma la prima da ... ilsussidiario.net scrive