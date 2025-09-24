giorgia meloni apre al riconoscimento della palestina ma a due condizioni

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha formalizzato per la prima volta la posizione del governo sul riconoscimento della Palestina. Ai giornalisti italiani che la attendevano a New York, dove è in corso l’assemblea generale delle Nazioni unite, ha annunciato che «la maggioranza presenterà in aula una mozione per dire che il riconoscimento della Palestina deve essere subordinato a due condizioni: il rilascio degli ostaggi e l’esclusione di Hamas da qualsiasi dinamica di governo all’interno della Palestina». Secondo Meloni, «il riconoscimento della Palestina in assenza di uno Stato che abbia i requisiti della sovranità non risolve il problema e non produce risultati tangibili per i palestinesi». 🔗 Leggi su Linkiesta.it

