La legge (sul golden power) è uguale per tutti. E’ stato lapidario il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, nel rispondere a una domanda su un’ipotesi di fusione tra Crédit Agricole e Banco Bpm. “Io non ho obiezioni politiche ma una legge da far rispettare – ha detto – Come la faccio rispettare ad altri, la farò rispettare a loro”. Giorgetti, pur chiarendo di non avere valutazioni in corso sull’operazione che nel concreto “non esiste”, sembra voler inviare un messaggio di parità di trattamento con il dossier Unicredit-Bpm anche per mettere a tacere le polemiche sull’uso spropositato che il governo Meloni avrebbe fatto in quel caso del golden power. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Giorgetti su Crédit Agricole-Banco Bpm | Esiste la legge del golden power.
Giorgetti sul caso Crédit Agricole-Bpm: “La legge sul golden power vale per tutti” - Il ministro dell’Economia ribadisce l’imparzialità del governo dopo le polemiche sul dossier Unicredit- Segnala ilfoglio.it
Banco Bpm verso le nozze con Crédit Agricole. Giorgetti: “La legge sul golden power vale anche per loro” - Mentre si rincorrono le indiscrezioni sui progetti di nozze tra Banco Bpm e Crédit Agricole, il ministro dell'Economia dice che non ci sono obiezioni politiche, ma che occorre rispettare la normativa ... Si legge su msn.com