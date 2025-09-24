Giorgetti sul caso Crédit Agricole-Bpm | La legge sul golden power vale per tutti

La legge (sul golden power) è uguale per tutti. E’ stato lapidario il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, nel rispondere a una domanda su un’ipotesi di fusione tra Crédit Agricole e Banco Bpm. “Io non ho obiezioni politiche ma una legge da far rispettare – ha detto – Come la faccio rispettare ad altri, la farò rispettare a loro”. Giorgetti, pur chiarendo di non avere valutazioni in corso sull’operazione che nel concreto “non esiste”, sembra voler inviare un messaggio di parità di trattamento con il dossier Unicredit-Bpm anche per mettere a tacere le polemiche sull’uso spropositato che il governo Meloni avrebbe fatto in quel caso del golden power. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

