Giorgetti sul caso Crédit Agricole-Bpm | La legge sul golden power vale per tutti

Ilfoglio.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La legge (sul golden power) è uguale per tutti. E’ stato lapidario il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, nel rispondere a una domanda su un’ipotesi di fusione tra Crédit Agricole e  Banco Bpm. “Io non ho obiezioni politiche ma una legge da far rispettare – ha detto – Come la faccio rispettare ad altri, la farò rispettare a loro”. Giorgetti, pur chiarendo di non avere valutazioni in corso sull’operazione che nel concreto “non esiste”, sembra voler inviare un messaggio di parità di trattamento con il dossier Unicredit-Bpm anche per mettere a tacere le polemiche sull’uso spropositato che il governo Meloni avrebbe fatto in quel caso del golden power. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

