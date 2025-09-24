Giorgetti su Crédit Agricole-Banco Bpm | Esiste la legge del golden power
Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, interpellato dai giornalisti a Palazzo Madama, ha ribadito la sua posizione rispetto all’ipotesi di una fusione tra Crédit Agricole Italia e Banco Bpm. «Io non ho obiezioni politiche, io ho una legge che devo far rispettare come ho fatto. Come l’ho fatta rispettare agli altri la farò rispettare per loro, c’è una legge e vale per tutti», ha dichiarato. Alla domanda se il governo stia valutando il ricorso al golden power, Giorgetti ha precisato: «Mi riferisco appunto alla legge» e ha spiegato di non poter esprimere giudizi sull’operazione «perché non esiste l’operazione e quindi come faccio a fare valutazioni». 🔗 Leggi su Lettera43.it
