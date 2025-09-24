Giordano Viglietti nel management di Olidata come Cfo

Olidata annuncia una svolta nella sua struttura dirigenziale: Giordano Viglietti è il nuovo Chief Financial Officer (Cfo) e Investor Relator, con effetto immediato e incarico fino al 30 settembre 2026. Viglietti, dottore commercialista e revisore legale, assume anche il ruolo di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Al momento della nomina, non detiene partecipazioni azionarie nella società. La designazione del nuovo Cfo avviene in un momento significativo per Olidata, azienda quotata a Milano e attiva nel settore dell’integrazione hardware-software e nei servizi digitali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

