Gioffrè e Prato Nord protagonisti a Grignano

Successo organizzativo il trofeo 'Misericordia di Grignano', organizzato in una mattinata di sole estivo dal Gs Asd Misericordia di Grignano. Sui due percorsi di 11 e 5 chilometri si sono cimentati un centinaio di podisti. Nella classifica a squadre si è imposta la formazione più numerosa, quella del Prato Nord, mentre in quella individuale, sugli 11 chilometri successo di Alessio Giuffrè, portacolori della Polisportiva Cykeln di Firenze. Si trattava del 32° Trofeo Misericordia, con partenza e arrivo presso la parrocchia di San Pietro. La manifestazione, organizzata dall'Associazione Dilettantistica Misericordia di Grignano, ha avuto un soddisfacente bilancio vista la buona partecipazione di podisti e camminatori.

