Gioco la sfida dell' industria per contrastare il mercato illegale

L’industria del gioco regolamentato ha un ruolo di rilievo sia dal punto di vista economico che per le implicazioni sociali e regolatorie, perché è una componente rilevante per l’economia nazionale: nel 2024 la spesa netta ha raggiunto i 21 miliardi di euro, mentre il gettito erariale ha superato gli 11 miliardi. E se il gioco regolamentato garantisce un contributo significativo alle finanze pubbliche, oltre a trasparenza e sicurezza per il giocatore, quello illegale sottrae invece risorse rilevanti allo Stato e agli operatori regolari. Ed è una minaccia seria per la tutela e la protezione dei consumatori e per l’ equilibrio del mercato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

