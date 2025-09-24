gioco di squadra in famiglia un laboratorio per i genitori

È iniziato nello spazio Nausicaa di Castel Maggiore il laboratorio teatrale per genitori, composto da quattro incontri, e dal titolo ‘Gioco di squadra in famiglia: dalla conciliazione alla condivisione per raggiungere un’armonia (im)perfetta’. Il laboratorio è gratuito, lo ha organizzato l’associazione Vola Vola ed è dedicato a mamme e papà con figli dai 3 ai 18 anni. Il primo appuntamento si è svolto ieri; mentre il secondo è in programma il primo ottobre; il terzo l’8 ottobre e il quarto il 15 ottobre, dalle 21 alle 23,30, e coinvolge 10 mamme e 10 papà. Gli incontri alternano momenti dedicati solo a donne o uomini e momenti congiunti, per sperimentare il teatro come strumento di crescita e riflessione sul ruolo genitoriale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

