Giocatore di baseball colpito al volto da una palla lanciata a 160 km h | crolla insanguinato

Episodio drammatico durante il match di Major League Baseball tra Cleveland Guardians e Detroit Tigers: il battitore dei padroni di casa David Fry è stato colpito in pieno volto da una palla lanciata a 160 kmh. Il giocatore è crollato insanguinato, poi è stato trasportato in ospedale, dove è monitorato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

