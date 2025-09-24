Giocati 4 euro vinti 100.000 euro a Pinerolo | centrata la vincita più alta del concorso 10eLotto

Torinotoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Pinerolo, nell’estrazione di martedì 23 settembre, un fortunato giocatore vince 100.000 euro al 10eLotto. La giocata vincente – segnala Agimeg – è stata realizzata in un punto vendita di via Brigata Cagliari, grazie a un investimento di 4 euro. Il vincitore ha centrato un “8” in modalità. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: giocati - euro

Giocati 4 euro, vinti 100.000 euro a Pinerolo: centrata la vincita più alta del concorso 10eLotto; Vince 4 milioni al lotto con una giocata da 5 euro: Ecco come ha fatto; 6 al Superenalotto a Desenzano del Garda, vinti oltre 35 milioni con una schedina da 5 euro in tabaccheria.

giocati 4 euro vintiLotto e 10eLotto, oltre 136.000 euro vinti in Campania - I concorsi del weekend di Lotto e 10eLotto hanno portato fortuna alla Campania, dove sono state registrate vincite complessive per oltre 136. Lo riporta agimeg.it

giocati 4 euro vintiI premi della provincia di Brescia - La Lombardia è stata tra le regioni protagoniste delle ultime estrazioni del Lotto e del 10eLotto. Da agimeg.it

Cerca Video su questo argomento: Giocati 4 Euro Vinti